Ergebnisse: Umfrage zu Arbeitsbedingungen von Schulleitungen

Sind die rheinland-pfälzischen Schulleiterinnen und Schulleiter zufrieden mit ihrem Job und mit ihren Arbeitsbedingungen? Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt an diesem Freitag (10.00 Uhr) eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa vor, bei der es um die größten Probleme an den Schulen in Rheinland-Pfalz und die Berufszufriedenheit bei den Schulleitungen geht. Weitere Aspekte der Umfrage waren auch der Lehrkräftemangel sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung.