Erfurt einer der Aufsteiger beim Städteranking

Thüringen prüft Auswirkungen nach Haushaltsurteil Das Thüringer Finanzministerium prüft mögliche Auswirkungen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt 2021 auf den Freistaat. Ob sich daraus auch Folgerungen in Bezug auf das Sondervermögen "Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds" ergeben, bleibt einer tieferen Analyse des Urteils in den kommenden Wochen vorbehalten, sagte Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das Urteil an sich habe keine Auswirkungen auf Thüringen.

Falsche Polizisten erbeuten Goldbarren und Bargeld in Erfurt Zwei falsche Polizisten haben in Erfurt Goldbarren und Bargeld im Wert von 30.000 Euro erbeutet. Die beiden Unbekannten hatten bei einem 82-Jährigen geklingelt und ihm gefälschte Dokumente vorgezeigt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Daraufhin verwickelte der eine mutmaßliche Täter den Rentner am Mittwochnachmittag in ein Gespräch, während der andere die Wohnung durchsuchte und ausräumte. Als der 82-Jährige wenig später den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei.