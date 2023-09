Erfolgreicher Start für Vechta: Aufsteiger besiegt Bamberg

Aufsteiger Rasta Vechta ist furios in die Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Die Niedersachsen gewannen am Donnerstag gegen die Bamberg Baskets mit 101:79 (46:48). Entscheidend für den Erfolg im ersten Spiel war das dritte Viertel, das die Gastgeber mit 37:10 für sich entschieden. Erfolgreichster Werfer für Vechta war Tommy Kuhse mit 26 Punkten. Bei Bamberg sammelte Zach Copeland als bester Werfer 20 Zähler. Bereits am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) empfängt Rasta die Telekom Baskets Bonn zur zweiten Partie der Saison.