Erfolgreicher Start für Fitzek-Serie „Die Therapie“

Doppel-Erfolg für Thrillerautor Sebastian Fitzek: Die vor einer Woche gestartete Mystery-Serie Die Therapie, die auf Fitzeks Debüt von 2006 basiert, ist aktuell die erfolgreichste Produktion bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Das teilte der Streamingdienst am Freitag mit. Außerdem stehe der Titel in über 30 Ländern in den Top 10, etwa in Spanien, der Türkei und in den USA.

Der neue Roman Die Einladung des 52-Jährigen über ein tödliches Klassentreffen in den Bergen steht in dieser Woche außerdem auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste Belletristik.

In den sechs Folgen von Die Therapie entdeckt der Berliner Psychiater Viktor Larenz (Stephan Kampwirth) zwei Jahre nach dem Verschwinden seiner Tochter (Helena Zengel) Hinweise auf ihren Verbleib. Schon bald verschwimmen Realität und Wahnvorstellungen. Amazon Prime Video kündigte zudem an, dass demnächst die Dreharbeiten für eine Spielfilm-Adaption des Fitzek-Romans Der Heimweg starten.