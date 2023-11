Erfolgreicher Jubiläums-Start beim Winterdom in Hamburg

Der Winterdom im Kult-Stadtteil St. Pauli in Hamburg ist am Freitagnachmittag erfolgreich eröffnet worden. Die Stimmung ist gut, erzählt Sascha Belli. Er ist Vorsitzender beim Landesverband des ambulanten Gewerbes und Schausteller (Lags Hamburg e.V.) und vertritt die Interessen der Schausteller in Hamburg. Seit 130 Jahren wird das Heiligengeistfeld in St. Pauli schon als Veranstaltungsort für das Volksfest genutzt.

Belli und seine Kollegen erhoffen sich für den diesjährigen Winterdom insgesamt zwei Millionen Besucher. Wie viele Menschen direkt am ersten Wochenende vorbeikommen, ist laut ihnen aber immer vom Wetter abhängig. Die Wolken, die für das Wochenende vorhergesagt werden, müssen dem Winterdom-Spaß aber nicht im Weg stehen, findet Belli. Man zieht einfach eine dicke Jacke an, wenn es kalt wird. Hauptsache, man wird nicht nass, sage ich immer.

Zu dem 130. Jubiläum gibt es den gesamten November über besondere Aktionen, wie eine Gruselparade oder einen Laternenumzug. An einem besonderen Stand am Eingang Feldstraße können Kinder am Nikolaustag Süßigkeiten bekommen.