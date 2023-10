Erfolgreiche „Secessionen“-Ausstellung in Berlin verlängert

Mehr zum Thema

Tickets für Filmfestival Cottbus: Schwerpunkt Kasachstan Drei Wochen vor Beginn des 33. Filmfestivals Cottbus (FFC) beginnt am Dienstag der Ticketverkauf für die Festspiele des osteuropäischen Films. Vom 7. bis 12. November seien in acht Spielstätten in Cottbus rund 150 Filme aus 40 Ländern zu sehen, teilten die Veranstalter mit. In den drei Wettbewerbskategorien Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm werden wieder Preise in Höhe von insgesamt knapp 70.000 Euro vergeben. Der Schwerpunkt des diesjährigen Festivals ist das Filmland Kasachstan.

Kreuzbergerin restauriert Orientteppiche Sie werden getreten, hin und wieder auch von Motten befallen oder haben Brandlöcher: Teppiche gehören zu den am stärksten beanspruchten Einrichtungsstücken. Besonders ärgerlich sind die Schäden, wenn es um hochwertige Orientteppiche geht. Claudia Diedenhoven nimmt sich ihrer an und restauriert die Stücke in aufwendiger Handarbeit.