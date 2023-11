Erdwärme-Messungen am Niederrhein starten

1. November 2023 um 06:19 Uhr

In den Niederlanden spielt Erdwärme schon eine große Rolle - auf der anderen Seite der Grenze soll nun ebenfalls danach gesucht werden. Die Untersuchungen am Niederrhein beginnen in wenigen Tagen. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat große Hoffnungen.