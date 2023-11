Erdrutsch legt Regionalbahnverkehr bei Bad Kreuznach lahm

Ein Erdrutsch im Landkreis Bad Kreuznach hat am Montag für Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr gesorgt. Betroffen waren ab dem frühen Morgen die Linien RE 3 und RB 33, wie das private Bahnunternehmen Vlexx am Montag mitteilte. So war zwischen Norheim und Staudernheim (beide Landkreis Bad Kreuznach) kein Zugverkehr möglich. Züge aus Mainz endeten demnach in Bad Kreuznach.

Aus Idar-Oberstein fuhren die Züge nur bis Staudernheim. In der Folge könne es auf den befahrenen Streckenabschnitten zu Verspätungen und Ausfällen kommen, hieß es. Es gab einen Ersatzbusverkehr. Die Einschränkungen sollten bis Montagabend andauern. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei war die Schadenshöhe zunächst unklar. Die Aufräumarbeiten dauerten an.