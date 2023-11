Erdmann rückt in den Parteirat der Grünen auf

Schleswig-Holsteins Grünen-Landesvorsitzende Anke Erdmann ist auf dem Bundesparteitag am Sonntag in Karlsruhe in den sogenannten Parteirat gewählt worden. Als Landesverband, der seit drei Legislaturperioden in Folge mit in der Landesregierung vertreten ist, ist Ankes Erfahrung wirklich wertvoll, sagte der Co-Landesvorsitzende Gazi Freitag am Sonntag. Die Partei danke Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der den Landesverband in den vergangenen Jahren dort vertreten habe.

Das Gremium soll den Bundesvorstand beraten und die Arbeit mit Fraktionen und Landesverbänden koordinieren. Ihm gehören 16 Parteimitglieder an.