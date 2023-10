Erbgut von Haien verändert sich extrem langsam

Mehr zum Thema

Siebenjähriger nach Messerangriff gestorben Einen Tag nach einem Angriff auf zwei Menschen in einem Regensburger Bezirkskrankenhaus ist ein Siebenjähriger gestorben. Er sei am Freitagabend in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Die Gedanken der gesamten Oberpfälzer Polizei sind bei der Familie.