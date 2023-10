Er wollte zu den Olympischen Spielen nach Paris: Kitesurfer von Weißem Hai zerfleischt!

Eigentlich war Felix am Sonntag mit Freunden am Wildcat Beach in Point Reyes, in der Nähe von San Francisco, um eine Hochzeit zu feiern. Das Surfen war an diesem Tag eine spontane Idee.

Seine Freunde aus der Kitesurfing-Community von Kalifornien stehen unter Schock. Felix Louis N’Jai, der einst mit einem Hochbegabten-Stipendium aus Gambia zum Studieren in die USA kam und später mehrere Unternehmen aufbaute, galt als äußerst beliebt.

Das Kalifornische Ministerium für Fische und Wildtiere sagt, dass es sehr gut möglich sei, in dieser Region auf einen Weißen Hai zu treffen. Ein Angriff ist dagegen sehr unwahrscheinlich, denn Weiße Haie seien auf der Jagd nach Robben oder Seelöwen. Wenn Sie einen Menschen angreifen, dann nur, weil sie ihn verwechseln. Von 2000 bis 2021 wurden in der Region Point Reyes gerade mal fünf Angriffe von einem Weißen Hai gemeldet, von denen keiner tödlich endete. (dbl)