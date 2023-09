Er kennt den Tatverdächtigen (14) im Fall Joel: „Für mich war das ein Angsthase"

Ein Verbrechen, das viele Menschen mitfühlen lässt und für großes Entsetzen sorgt: Der 6-jährige Joel kommt nicht mehr vom Spielen nach Hause, weil er mutmaßlich von einem 14-Jährigen aus dem selben Ort getötet wird. Das Ausmaß der Gewalt erschüttert dabei selbst erfahrene Ermittler. Und auch für etliche Pragsdorfer ist die Tat unvorstellbar.

Lese-Tipp: Joels Mutter erlebte Festnahme des 14-Jährigen – "Er hat mir dreckig ins Gesicht gelacht"

Ein Bekannter des 14-jährigen, mit dem RTL sprechen konnte, sagt über den Tatverdächtigen: „Ich hätte ihm so etwas nie zugetraut. Für mich war das ein Angsthase. Ich hätte nie gedacht, dass der so ein Typ ist. Damit konnte ja keiner rechnen, dass der so ausflippt.“

Auch für die Ermittler ist die Frage nach dem Warum weiterhin sehr wichtig. Ein mögliches Motiv? Noch völlig unklar! Allerdings: Bereits in der Vergangenheit soll der Jugendliche aggressiv gegenüber anderen Kindern gewesen sein, so die Ermittler. Polizeilich sei er jedoch bislang nicht in Erscheinung getreten.