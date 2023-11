Dann kommt die erlösende Entwarnung: Der Mann wird gefunden und aus der stockdunklen und eiskalten Nordsee gerettet. ER LEBT!

Eine Aida-Sprecherin sagt zu RTL: „Wir können bestätigen, dass in der Nacht des 7. Novembers 2023 ein Gast durch die Besatzung von Aida prima im Rahmen eines Rettungseinsatzes lebend geborgen werden. Die betroffene Person wird derzeit im Hospital von Aida prima medizinisch betreut. Aida prima hat noch in der Nacht seine Reise fortgesetzt und wird am 8. November 2023 planmäßig Hamburg erreichen.“ Weitere Angaben macht die Reederei mit Sitz in Rostock nicht.

