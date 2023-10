Entwischtes Chamäleon in Baum gefunden

In einem Baum in München ist ein entwischtes Chamäleon entdeckt worden. Die Echse sei seit etwa zwei Monaten vermisst worden und ein echter Überlebenskünstler, teilte die Auffangstation für Reptilien am Freitag mit. Bei den kälteren Temperaturen in den nächsten Tagen hätte das Reptil allerdings kaum eine Überlebenschance gehabt, heißt es weiter. Der Halter hatte das Jemenchamäleon bereits Anfang August als vermisst gemeldet. Er habe vor Kurzem das Terrarium neu besetzt, deshalb sucht die Reptilienauffangstation nun nach einem neuen Halter.