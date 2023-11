Entwarnung: Zieler bereit für Topduell auf St. Pauli

Mehr zum Thema

Bürgerschaft lehnt Kommunalisierung der HHLA ab Der umstrittene Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat erneut die Bürgerschaft erreicht - wenn auch vorerst ohne weitere Folgen. Die Abgeordneten lehnten am Mittwoch mit großer Mehrheit einen Antrag der Linken ab, demzufolge die Stadt ihre Anteile nicht nur behalten, sondern zudem ihrerseits ein Angebot für die Aktien im Streubesitz abgeben soll. Damit, so die Idee der Linken, würde die HHLA wieder zu einem vollständig in städtischem Besitz befindlichen Unternehmen, das ausschließlich den Interessen der Hamburgerinnen und Hamburger verpflichtet sei. Die große Mehrheit der Parlamentarier fand diesen Plan so abwegig, dass sie ihn auch nicht im Wirtschaftsausschuss vertieft behandeln will.

Vier Jugendliche nach Bedrohung an Hamburger Schulen gefasst Vier Jugendliche sind nach Bedrohungen gegen Lehrer an zwei Hamburger Schulen festgenommen worden. Zunächst war nur ein Vorfall bekannt geworden, bei dem eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht worden sein soll. Die Polizei nahm am Abend die vier Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren fest. Bei ihnen wurden den Angaben zufolge zwei Spielzeugwaffen sichergestellt.