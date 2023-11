Entwarnung nach Cyber-Angriffen auf Seiten der Polizei

Mehr zum Thema

Viele Wildunfälle an der Seenplatte in nur wenigen Stunden Innerhalb weniger Stunden haben sich im Straßenverkehr an der Mecklenburgischen Seenplatte viele Wildunfälle ereignet. Seit Mittwochnachmittag seien Beamte zu 18 Unfällen mit Wildtieren gerufen worden, teilte die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Donnerstag mit. Dabei ging es den Angaben zufolge um Zusammenstöße mit 16 Rehen, einem Waschbären sowie einem Marderhund.