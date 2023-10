Entwarnung im Heidepark in Soltau! Feuerwehr löscht Flammenmeer mit Großaufgebot

Freizeitspaß im Heidepark endet im Flammenmeer – doch jetzt können alle aufatmen!

Schock für alle Besucher und Großalarm für die Feuerwehr: Der Heidepark in Soltau brennt! Am Donnerstagnachmittag sind dunkle Wolken über Deutschlands zweitgrößtem Freizeitpark zu sehen, der Park muss komplett evakuiert werden. Am späten Abend gibt die Feuerwehr dann Entwarnung: Das Feuer im Freizeitpark ist gelöscht – morgen (12.10.)öffnet er wieder seine Türen für Besucher!