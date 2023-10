Entwarnung: Brief mit verdächtiger Substanz

Nachdem am Freitagmorgen am Amtsgericht in Oldenburg (Kreis Ostholstein) ein verdächtiger Brief mit einer zunächst unbekannten Substanz eingegangen war, hat die Polizei Entwarnung gegeben. Einer vorläufigen Analyse der Berufsfeuerwehr Hamburg zufolge handelte es sich bei dem im Brief befindlichen weißen Pulver um ein Gemisch aus Mehl und Backpulver, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf den Absender des Briefes lagen den Ermittlern zunächst nicht vor.

Die Polizei hatte das Gebäude des Amtsgerichtes, in dem sich am Freitagmorgen etwa 50 Personen aufhielten, zunächst räumen lassen, sowie die Umgebung weiträumig abgesperrt. Spezialkräfte der Feuerwehr sicherten demnach den Briefumschlag um 12.30 Uhr. In der Sendung hatte sich laut der Polizei neben dem weißen Pulver auch eine Notiz befunden, die auf einen gesundheitsgefährdenden Stoff hindeutete. Insgesamt waren etwa 100 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts, des THW sowie der Polizei im Einsatz. Die Sperrung der Göhler Straße dauerte laut den Angaben aufgrund der Aufräumarbeiten zunächst an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, wie es hieß.