Entsetzen über Wahlergebnis in den Niederlanden

Paris will Endlagerung von Giftmüll im Elsass durchdrücken Das Pariser Umweltministerium will an der Endlagerung von Giftmüll an der französisch-deutschen Grenze festhalten. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Straßburg vor zwei Wochen, die Endlagerung in der elsässischen Deponie Stocamine vorläufig zu stoppen, werde Berufung eingelegt, teilte Umweltminister Christophe Béchu am Donnerstag mit.