Entsetzen über brennende Papiere vor Erfurter Synagoge

Einheitsdenkmal gefährdet: 2,5 Millionen Euro nachschießen Die Fertigstellung des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin ist aus Sicht des Generalunternehmers ohne zusätzliche Bundesmittel gefährdet. Das Stuttgarter Büro von Milla & Partner hat nach Angaben vom Freitag die für Bundesbauten zuständige Bundesanstalt für Bauwesen und Raumordnung sowie das Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) um eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro gebeten. Ohne die Mittel, deren Notwendigkeit auch mit massiver Baukostensteigerung plus Inflation begründet wird, sei der Bau grundsätzlich gefährdet. Zuvor hatte der Spiegel berichtet.