Entschärfung erfolgreich - Evakuierung wegen Bombe beendet

In einem Gewerbegebiet in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Mittwoch erfolgreich eine Fliegerbombe entschärft worden. Laut Polizeiinformationen von Mittwoch begann der Einsatz bereits am Dienstagabend und dauert bis knapp 1.50 Uhr am Mittwochmorgen an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach der Entschärfung wurde die Sperrung des Gebiets in einem Radius von 1000 Metern sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen wieder aufgehoben. Gefunden wurde die Bombe bei Erdarbeiten.