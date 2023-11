Entlaufene Hündin taucht allein bei der Polizei auf

Eine entlaufene Hündin ist in Peine bei Hannover allein bei der Polizei aufgetaucht. Mischlingshündin Fritzi wurde seit einer Nacht vermisst, blieb aber unversehrt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie hatte sich demnach am Freitagabend von ihrer Halterin losgerissen, als diese einen Unfall hatte.

Die 66-Jährige Besitzerin stieß den Angaben nach mit einem Radfahrer zusammen und stürzte. Das Tier habe sich dabei vermutlich erschreckt und sei fortgerannt. Am nächsten Vormittag schlich die Hündin laut Mitteilung um eine Polizeiwache. Als sich die Tür öffnete, huschte sie in den Eingangsbereich, wo Beamte sich dann um sie kümmerten.