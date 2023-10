Entlaufende Hunde töten 14 Hühner

Mehr zum Thema

Schlägerei unter jungen Leuten mit Eisenstange Gewalt unter jungen Leuten mit Eisenstange und Motorradhelm als Schlagwaffen - zwei Schlägereien haben die Polizei in Schwaben beschäftigt. Nach einem Streit in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) seien 15 Jugendliche und Heranwachsende aufeinander losgegangen, teilte die Polizeiinspektion am Samstag mit. Dabei soll ein Täter am Freitagabend mit einer Eisenstange zugeschlagen haben. Außerdem soll ein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro abhanden gekommen sein.

17-Jähriger attackiert Gastwirt mit Gürtel: Tritt Polizisten Ein 17-Jähriger hat in Unterfranken einen Gastwirt mit einem Gürtel angegriffen und nach einem Polizisten getreten. Wie die Beamten mitteilten, wurden der Wirt und der Beamte bei dem Vorfall in Würzburg in der Nacht von Freitag auf Samstag leicht verletzt. Den Angaben nach war der 17-Jährige wegen Pöbelei gegenüber anderen Gästen des Lokals verwiesen worden. Daraufhin soll er einen Gürtel genommen und mit der Schnalle auf den Ladenbesitzer eingeschlagen haben.