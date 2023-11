Enteignungs-Initiative hat für Gesetzentwurf Geld gesammelt

Mehr zum Thema

Tote Frau gefunden bei Hausbrand in Hoppegarten Eine Frau ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) tot aufgefunden worden. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handele, sei bislang noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen zu dem brennenden Haus im Ortsteil Dahlewitz-Hoppegarten gerufen. Feuerwehrleute holten die Frau aus dem Haus, ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben des Sprechers noch an. Sowohl die Brandursache als auch die Identität der Toten ist bislang unklar.

Senatorin: Nach Ferien erneut mit Antisemitismus an Schulen Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch rechnet nach den Herbstferien erneut mit einer angespannten Lage an den Schulen wegen des Krieges im Nahen Osten. Wir haben momentan eine Verschnaufpause an den Schulen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Beim Schulbeginn nach den Ferien am kommenden Montag (6. November) könne man mit allem rechnen. Es wird Schüler geben, die Fragen haben, so Günther-Wünsch. Wir gehen davon aus, dass wir auch wieder Hass-Bekundungen haben und antisemitische Äußerungen. Da werden wir vorbereitet sein.