Enquete-Kommission schließt Arbeit ab

Viel Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen in den kommenden Tagen weiter mit viel Regen rechnen. Der Sonntag startet stark bewölkt und mit schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Nachmittag und Abend seien auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen im Tagesverlauf zwischen 13 und 17 Grad. Auch in der Nacht bleibt es bei Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad bedeckt und nass.

Studie: Im Saarland lebt es sich günstig Im Saarland lebt es sich vergleichsweise günstig. Die Lebenshaltungskosten liegen wegen der relativ niedrigen Wohnkosten in dem Bundesland unter dem deutschen Durchschnitt, wie eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn zeigt. So müssen sogar die Bewohner der teuersten Region im Saarland, dem Regionalverband Saarbrücken, 2,3 Prozent weniger zahlen als der deutsche Durchschnittsbürger. Am günstigsten ist das Leben im Landkreis Neunkirchen (minus 5,5 Prozent).