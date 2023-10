Enquete-Kommission: Das Unmögliche mitdenken

Grob lassen sich die Empfehlungen der Kommission in drei Bereiche teilen: Prävention, Planung und Zusammenarbeit. Zum einen soll das Bewusstsein der Bevölkerung für Katastrophen, etwa durch Warntage und Aufklärung in Schulen, gestärkt werden. Außerdem sollen Extremwetter und Naturkatastrophen bei der kommunalen Planung berücksichtigt werden. So sollen sowohl bei der Natur- als auch der Stadtentwicklung Klimaanpassung und Hochwasserschutz mit bedacht werden. Kommunen sollen zudem besser und enger zusammenarbeiten.

Wir müssen das unmöglich Scheinende in Zukunft immer mitdenken, sagte die grüne Kommissionsvorsitzende Lea Heidbreder in der Abschlusssitzung der Kommission. In Planungen soll daher ein sogenannter Klimaanpassungsfaktor als eine Art Puffer mit einberechnet werden. Hochwasserschutzanlagen oder Überschwemmungsgebiete sollen demnach etwa nicht nur auf aktuellen Daten beruhen, sondern auch regional angepasste Modellierungen künftiger Klimadaten als Grundlage mit einbeziehen.

Zur besseren Zusammenarbeit sollen nach dem Willen der Kommission kommunale Zusammenschlüsse gebildet werden. Ein Vorschlag der Enquete-Kommission ist, dass wir die überörtliche Zusammenarbeit stärken wollen, dass wir die verbindlicher gestalten wollen, damit der Fluss wirklich von der Quelle bis zur Mündung gedacht wird, sagte Heidbreder.