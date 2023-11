„Enormer Nachholbedarf“ - Reformen bei der Bildung

Viele Schüler haben einen hohen Förderbedarf, gleichzeitig fehlen Lehrer: Die Kommunen im Land sind in Sorge um das Bildungssystem. Mit einer Erklärung wollen sie die Landesregierung in die Pflicht nehmen.

Der nordrhein-westfälische Städtetag will an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) auf drängende Probleme im Bildungssystem aufmerksam machen. Bei einem Kongress in Gelsenkirchen fordert der Verband einen Bildungsaufbruch. Dazu will der Städtetag eine Gelsenkirchener Erklärung mit Forderungen an die Landespolitik veröffentlichen. Als Rednerin bei dem Kongress, an dem gut 160 Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen teilnehmen, wird auch die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) erwartet.

Gute Bildung sei der Schlüssel für die Zukunft des ganzen Landes, betonte der Städtetag. Jede neue Bildungsstudie zeigt, dass wir enormen Nachholbedarf haben. Aktuell stellten etwa die Integration zugewanderter Kinder und der Ausbau der Ganztagsbetreuung die Schulen vor Probleme - und alles vor dem Hintergrund eines Mangels an Fachkräften.

Die SPD im nordrhein-westfälischen Landtag sprach von einer Bildungskatastrophe und forderte von der schwarz-grünen Landesregierung, für eine Reformen des Bildungswesens Parteigrenzen zu überwinden. Die Herausforderungen sind so groß, dass wir - ähnlich wie in der Migrationsfrage - längst einen parteiübergreifenden Konsens benötigen, sagte Fraktionschef Jochen Ott. Ich befürchte, dass wir gerade dabei sind, unsere Zukunft zu verspielen.

Konkret müsse die Landesregierung dafür sorgen, dass jüngere Lehrer über moderne Arbeitszeitkonten kurzfristig mehr arbeiten könnten. Für Lehrer an Schulen mit einem schwierigen sozialen Umfeld solle es eine Leistungsvergütung geben. Außerdem müsse es mehr Unterstützung für Lehrer im Umgang mit Schülern geben, die soziale oder sprachliche Probleme haben, forderte Ott.