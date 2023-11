Enkel fährt Opa mit Traktor an: Polizei ermittelt

Mehr zum Thema

Drogenhändler in U-Haft: Ermittler finden Drogen und Bargeld Drei mutmaßliche Drogenhändler aus Mittelfranken sitzten seit Anfang der Woche in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen sollen im großen Stil mit Cannabis und anderen Drogen gehandelt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahmen Fahnder die drei Männer im Alter von 23 bis 25 Jahren am Montag in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchststadt) fest und durchsuchten mehrere Wohnungen und Lagerräume in Erlangen, Nürnberg und im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Neben großen Mengen Rauschgift fanden sie auch mehrere Tausend Euro Bargeld.

Hochwasserlage in Bayern entspannt sich vorerst Nach teils ergiebigem Dauerregen entspannt sich die Hochwasserlage im Süden Bayerns vorerst. Der Hochwassernachrichtendienst rechnete am Mittwoch damit, dass die Wasserstände an Iller und Donau die Meldestufen eins und zwei erreichen - also höchstens einzelne Ausuferungen in nicht bebauten Gebieten drohen. Mit nachlassendem Regen gingen dann auch die Wasserstände zurück. Die Bahn gab die Zugstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf im Allgäu wieder frei, die sie am Dienstag wegen Hochwassergefahr gesperrt hatte.