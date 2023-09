Engelsflügel für Joel: Till und Kathleen tragen ihren Jungen (†6) immer bei sich

„Das ist extra für unserem Jungen gemacht worden. An seinem Todestag“, sagt Till dankbar, als er den Flügel in unsere Kamera hält. „Die haben wir von einer Familie aus dem Dorf bekommen“, erzählt er. „Damit er immer in unserem Herzen bleibt“, sagt er um Fassung ringend.

„Beide sind gleich“, ergänzt Kathleen, als sie ihren Engelsflügel zeigt. Es fällt ihr sichtlich schwer, die Frage nach ihren Gefühlen zu beantworten, wie es war, als sie das Geschenk bekamen. „So wie jetzt. Am Weinen“, sagt sie. „Emotional“, fügt Till an. Mehr möchten, können sie in diesem Augenblick nicht sagen.

