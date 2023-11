Energiewirtschaft stieß 2022 deutlich mehr Treibhausgase aus

Die Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen hat im Energiekrisenjahr 2022 nach vorläufigen Daten 6,9 Prozent mehr Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Verzeichnis des Landesumweltamtes hervor. Demnach stieg der in Kohlendioxid umgerechnete Treibhausgas-Ausstoß in NRW um rund 6,3 Millionen Tonnen auf 97,3 Millionen Tonnen. Die unterschiedliche Klimawirkung der verschiedenen Treibhausgase ist in dem Wert berücksichtigt. Im Bundesschnitt stiegen die Emissionen der Energiewirtschaft laut Umweltbundesamt um 4,4 Prozent an. Als Hauptgrund für den Anstieg gilt der verstärkte Einsatz von Braun- und Steinkohlekraftwerken zur Stromerzeugung, um Erdgas einzusparen.

Insgesamt ermittelten die Statistiker für 2022 in NRW rund 217 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß, 0,1 Prozent weniger als 2021 und 41 Prozent weniger als 1990. Zum Vergleich: In ganz Deutschland wurden 2022 laut Umweltbundesamt insgesamt 746 Millionen Tonnen ausgestoßen. Der NRW-Anteil liegt damit bei 29 Prozent.