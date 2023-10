Energieversorgung: Kommunen blicken entspannter auf Winter

Die hessischen Kommunen gehen im Vergleich zum Vorjahr entspannter in Richtung Winter. Zwar wird weiter Energie gespart, doch werden nicht alle Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr beibehalten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So kann zum Beispiel in Wiesbaden wieder Schlittschuh auf der Kunsteisbahn gefahren werden, die im vergangenen Winter geschlossen blieb. In Kassel werden öffentliche Gebäude wahrscheinlich wieder beleuchtet, in den Schwimmbädern in Darmstadt ist das Wasser so warm wie zuletzt 2021.

Das ist allerdings nicht überall der Fall, in anderen Schwimmbädern im Land müssen die Badenden weiterhin ins vergleichsweise kühle Nass springen. Dazu gehören die Schwimmerbecken der Bäder in Wiesbaden, dort wird das Wasser auf 26 Grad geheizt - vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war es 28 Grad warm gewesen. Auch weitere Einschränkungen des vergangenen Winters wie niedrigere Raumtemperaturen in den Verwaltungsgebäuden bleiben verbreitet erhalten. Auch der Palmengarten werde seine Schau- und Anzuchthäuser weiterhin weniger heizen und bei der Beleuchtung sparen, sagte eine Sprecherin der Stadt Frankfurt. Darmstadt verzichtet auf die Beleuchtung der meisten repräsentativen öffentlichen Gebäude, ausgenommen sind die Wahrzeichen der Stadt: der Hochzeitsturm und das Ludwigsmonument.

Derzeit beschäftigen sich Kommunen zudem mit der Vorbereitung ihrer Grünflächen auf den Winter: Hecken und Bäume werden geschnitten, Rasen gemäht, die Teiche und Brunnen gereinigt, die Blumenzwiebeln für das nächste Frühjahr gesteckt. Zudem wird das Laub von den Wegen entfernt, dies sorgt den Mitteilungen zufolge immer mal wieder für Beschwerden von Bürgern wegen des Lärms der Laubbläser. Mittlerweile kommen jedoch überwiegend geräuschärmere Geräte zum Einsatz.