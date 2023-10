Energieverbrauch der Thüringer Industriebetriebe gestiegen

Mehr zum Thema

Arbeitsniederlegungen in Einzelhandel: Verdi macht Druck Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag Beschäftigte mehrerer Unternehmen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Nach bisher fünf Verhandlungsterminen für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen sie dem Arbeitgeberverband endlich ein wertschätzendes Tarifangebot abtrotzen, wie Verdi in Erfurt mitteilte. Es gehe um einen dauerhaften Inflationsausgleich für Beschäftigte, die in doppelter Weise von den Preissteigerungen betroffen seien: Sie müssen sie immer wieder vor den Kunden rechtfertigen und können sie selber kaum noch bezahlen.