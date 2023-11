Energieminister warnt vor Verzögerung von Schutzprojekten

Mehr zum Thema

Verdi ruft für Montag zu Warnstreik an Hochschulen auf Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag die Beschäftigten an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Brandenburg zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Die Beschäftigten brauchen dringend einen Tarifabschluss, der den Preisanstieg in den letzten Jahren ausgleicht, sagte eine Verdi-Sprecherin. Zudem nannte sie einen Teil der Beschäftigtenverhältnisse an Hochschulen prekär.