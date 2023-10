Energiekosten sind Problem für viele Unis

Die Universität Stuttgart sperrt im Januar die Hörsäle für zwei Wochen. Um Energie zu sparen finden die Vorlesungen digital statt. Auch andere Hochschulen im Land haben Energie-Probleme - die meisten schließen aber Online-Betrieb vorerst aus.

Vor dem nahenden Winter bereiten höhere Energiekosten und Sparvorgaben beim Energieverbrauch den Universitäten im Land Kopfzerbrechen. So hat die Universität Stuttgart vor einigen Tagen aus diesem Grund entschieden, im Januar zwei Wochen lang auf Online-Vorlesungen umzustellen. Das ist nicht schön, das gebe ich zu, sagt Rektor Wolfram Ressel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Aber auch mit der Schließung werde man die Landesvorgaben nicht erfüllen können. Nach Ressels Meinung sind diese unrealistisch. Die Umstellung sei daher auch ein Zeichen in Richtung Politik: Ich gebe offen zu: Es ist auch eine Symbolmaßnahme.

Dennoch sei der Schritt notwendig angesichts der Vorgaben des Landes, 20 Prozent weniger Energie zu verbrauchen. Speziell in Stuttgart spielten energieintensive technische Anlagen eine Rolle, wie das Rechenzentrum in Stuttgart-Vaihingen. Das stellt nicht nur die Universität in der Landeshauptstadt vor eine Herausforderung. Die Universitäten fordern vom Land eine großzügigere Beteiligung an zusätzlichen Energiekosten. Das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg hatte zugesagt, 40 Prozent der zusätzlichen Energiekosten zu übernehmen.