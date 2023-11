Mehr zum Thema

Ermittlungen nach mutmaßlicher Sprühattacke an Schule Die Polizei untersucht mehrere Kleidungsstücke von Kindern einer Neubrandenburger Schule, an der es am Mittwoch einen Rettungsgroßeinsatz wegen einer mutmaßlichen Sprühattacke gab. Die Oberbekleidung stamme von drei Kindern, die am Mittwoch wegen Atemwegsbeschwerden in das Klinikum Neubrandenburg gebracht wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Rettungskräften sei der starke Geruch der Kleidungsstücke aufgefallen, die daraufhin geruchssicher verpackt worden seien, damit sie im Landeskriminalamt untersucht werden könnten.