Energiekonvent der Nordregierungen bei Kupferhersteller

Tierhalter dringen auf Lockerungen des Wolfschutzes Vertretern von Tierhaltern reichen die anstehenden Beratungen der Umweltminister über ein schnelleres Vorgehen bei verhaltensauffälligen Wölfen bei weitem nicht aus. Der Förderverein der Deutschen Schafhaltung fordert von der Bundespolitik, eine Populationsbegrenzung festzulegen. Alle überzähligen Wölfe seien zu entnehmen, forderte der Vorsitzende Wendelin Schmücker anlässlich der an diesem Donnerstag startenden Herbstkonferenz der Umweltminister von Bund und Ländern. Die steigende Zahl an Wölfen habe dramatische Folgen für Weidetiere und deren Halter, die um ihre Existenz bangten.