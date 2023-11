Energiekonvent der Nordregierungen bei Aurubis

Mehr zum Thema

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Fällt Versicherungspflicht? Die Regierungsparteien CDU und Grüne sowie die Oppositionspartei FDP wollen die Sozialversicherungspflicht im ärztlichen Bereitschaftsdienst aufheben. Die Landesregierung soll sich nach ihrer Forderung beim Bund dafür einsetzen, dass sogenannte Poolärzte genau wie Notdienstärzte von der zusätzlichen Sozialversicherungspflicht befreit werden, teilten die drei Parteien am Donnerstag in Kiel mit.