Energiehilfen bislang für drei kommunale Freizeitbäder

Wölfin in Gegend um Neuhaus nachgewiesen In Thüringen ist ein weiterer Wolf heimisch geworden. Aufnahmen von Fotofallen zeigten über mehrere Monate ein zweites Tier in der Gegend um Neuhaus am Rennweg, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte. Ein DNA-Nachweis der zugewanderten Wölfin stehe bislang noch aus. Die Wolfsfähe sei mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nach der zurückliegenden Paarungszeit nach Thüringen gekommen.

Mann bricht in Wohnung ein und bedient sich am Kühlschrank Ein Mann ist im Saale-Holzland-Kreis in eine Wohnung eingebrochen und hat sich am Kühlschrank bedient. Der 56-Jährige sei betrunken gewesen und habe einen Stein durch ein Fenster geworfen, um in die Wohnung in Eisenberg zu gelangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Mieterin der Wohnung alarmierte am Donnerstagabend die Polizei. Der 56-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.