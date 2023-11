Energie-Themen dominieren „Haus.Bau.Ambiente“ in Erfurt

Mehr zum Thema

Beschäftigte an Jenaer Hochschulen legen Arbeit nieder Mehrere Hundert Beschäftigte an Jenaer Hochschulen haben am Freitag die Arbeit zeitweise niedergelegt. Zu einer Kundgebung auf dem Ernst-Abbe-Campus hatte die Gewerkschaft Verdi 500 Menschen erwartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ziel erreicht haben. Der Platz ist voll, sagte eine Sprecherin während der Veranstaltung am Freitag. Verdi hatte Beschäftigte an der Friedrich-Schiller-Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule und am Studierendenwerk Thüringen in Jena zu einem dreistündigen Warnstreik aufgerufen.