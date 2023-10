Dass sie im Sommerhaus so hart miteinander ins Gericht gehen, ist Aleks und Vanessa inzwischen richtig peinlich. „Wir schämen uns sehr, ich schäme mich für mein Verhalten. Ich war da nicht ich“, gibt Aleks in einem ausführlichen Statement auf seinem Instagram-Kanal zu. Dort äußern sich die beiden nämlich ausgiebig zu ihrem Streit in der Promi-WG – und zeigen sich einsichtig.

Nach der turbulenten Zeit in Bocholt haben sich die beiden intensiv auf sich und ihre Beziehung fokussiert. „Wir sprechen jetzt eine viel bessere Sprache als dort im Haus“, so Aleks. Dass sie überhaupt noch zusammen sind, haben sie aber vor allem einer Paartherapie zu verdanken, betonen die beiden via Instagram. „Alleine haben wir es nicht hinbekommen“, erzählt Vanessa geradeheraus.