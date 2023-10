Endspurt im Wahlkampf - Gegendemos bei Weidel-Auftritt

Zahlreiche Parteien in Hessen starten an diesem Samstag in den Endspurt ihres Wahlkampfs. Dafür bieten sie einen Tag vor der Abstimmung über den neuen Landtag in Wiesbaden teilweise erneut Bundesprominenz auf. So tritt beispielsweise SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser zusammen mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an diesem Samstag in Marburg (14.00 Uhr) auf. Vorher hat sich Faeser schon in Kassel (10.00 Uhr) angekündigt.

AfD-Bundeschefin Alice Weidel wird in Wiesbaden (18.00 Uhr) erwartet. Zuvor hatte sie einen Wahlkampftermin im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth abgesagt - nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen. Laut der AfD war Weidel bereits am 23. September nach Hinweisen auf einen möglicherweise bevorstehenden Anschlag von der Polizei aus ihrer Zweit-Wohnung in der Schweiz im Bezirk Einsiedeln an einen sicheren Ort verbracht worden. Nach einer Sitzungswoche des Bundestags sei sie mit ihrer Familie nach Mallorca geflogen, um Abstand von den Ereignissen zu gewinnen.

Für die AfD-Kundgebung in der Landeshauptstadt Wiesbaden an diesem Samstag sind auch mehrere Gegendemonstrationen (16.30) angekündigt. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit einer dreistelligen Zahl von Beamten im Einsatz. Die Stadt Wiesbaden erwartet nach eigenen Angaben Verkehrsbeeinträchtigungen.