Endlich wieder Fastnacht: Narren feiern ausgelassen

Rote Pappnase auf, buntes Konfetti in die Tasche: Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt die neue Fastnachts- oder Faschingssession. Zunächst stellen sich vielerorts die Prinzenpaare vor. Mit dem Sitzungskarneval geht die Narretei im Januar dann so richtig los.

Mit dem 11.11. um 11.11 Uhr hat für Bayerns Narren wieder die Zeit gelebter Disziplinlosigkeit begonnen. Zum Sessionsauftakt versammelten sich in Städten wie Würzburg, Nürnberg und München hunderte Narren und begrüßten die neuen Prinzenpaare. Auf dem Münchner Viktualienmarkt waren es nach Schätzung der Veranstalter etwa 500 Menschen. In den kommenden drei Monaten heißt es nun Helau bei Prunksitzungen, Straßenfasching und Fernsehfastnacht.

Monatelang haben die Tanzmariechen eifrig trainiert und Garden an ihren aufwendigen Choreographien gearbeitet. Spielmannszüge sollen die Zuschauer bei den traditionellen Faschingsumzügen dann im Februar in Stimmung bringen, bevor am Aschermittwoch, dem 14. Februar 2024, wieder alles vorbei ist. Zuvor wird es bei der Kultsendung Fastnacht in Franken des Bayerischen Rundfunks am 2. Februar wieder hoch hergehen.

Wer für die Umzüge und Prunksitzungen heuer ein besonders spektakuläres Kostüm sucht, konnte sich am Samstag im Mainfranken Theater Würzburg umsehen. Dort sollten die Garderoben vergangener Produktionen verkauft werden.

Die Polizei wollte am Samstag in Bayern nicht mit mehr Kräften in den Fastnachtsgemeinden unterwegs sein, um den Frohsinn in halbwegs geregelte Bahnen zu lenken. Der Regierungsbezirk Unterfranken lässt sich bezüglich der feierwütigen Faschingsjecken nicht mit dem Rheinland vergleichen, hieß es etwa beim Polizeipräsidium Unterfranken.

Feiern Sie friedlich, respektieren Sie im Verhalten andere Mitmenschen und lassen Sie die Finger von übermäßigem Alkoholkonsum, hieß es vielerorts. Ermahnungen wie in Köln, nicht in Hauseingänge zu urinieren und sich ein bisschen zu benehmen, sind aus Sicht der Polizei in Bayern nicht nötig.