Endlich Hund statt Baum: Derby-Sieg erlöst kranken Baumgart

Unbekannte entfernen Israel-Flagge von Fahnenmast Unbekannte haben in Hagen eine Flagge Israels von einem Fahnenmast der Stadt gestohlen. Die Täter sollen die Flagge am Sonntag in den frühen Morgenstunden entfernt haben, indem sie die das Halteseil durchtrennten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie seien unerkannt entkommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, übernommen.