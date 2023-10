Endlich! Bushido kündigt große Tournee für 2024 an

Insgesamt wird die „König für immer!“-Tour an neun Orten Halt machen. Los geht es am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in Bushidos Heimatstadt Berlin. Nach Stationen in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main, Köln, Zürich (CH) und Esch-sur-Alzette (LUX) feiert Bushido dann am 14. April in der Barclays Arena in Hamburg das Tour-Finale.

In der Ankündigung der Tournee heißt es, dass es vermutlich die letzte Tour von Bushido sein wird. Es sei ein angemessener Abschiedsrahmen, um sich von seinen Fans zu verabschieden. Auch Bushido selbst kommt darin zu Wort: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen.“

