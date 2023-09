Die österreichische Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen schwere Körperverletzung vor. Im Falle eines Schuldspruchs nach der Verhandlung am Donnerstag (11 Uhr) im Landgericht Salzburg droht dem Schlussmann laut österreichischem Recht eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu maximal fünf Jahren. Die Frage lautet also: Muss Gersbeck sogar ins Gefängnis?

Gersbeck soll einem 22-Jährigen in der Nacht zum 16. Juli in Zell am See Faustschläge und Tritte versetzt haben. Das mutmaßliche Opfer erlitt demnach Frakturen im Gesicht und ein Lidhämatom. Gersbeck hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. In einer ersten Vernehmung durch die Polizei kurz nach den Geschehnissen hatte er laut Ermittlungsbehörden keine Angaben gemacht.