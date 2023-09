Ende der Urlaubszeit: Zahl der Arbeitslosen in Hamburg sinkt

Der seit März anhaltende Trend steigender Arbeitslosenzahlen in Hamburg hat sein vorläufiges Ende gefunden. Nach den Sommerferien haben die Unternehmen so viele Menschen neu eingestellt, dass die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte gesunken ist.

Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage ist die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg leicht gesunken. Insgesamt waren im September 82.644 Hamburgerinnen und Hamburger ohne Job, wie der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, am Freitag mitteilte. Dies seien 1790 oder 2,1 Prozent weniger als im August. Damit habe der seit März anhaltende Anstieg der Arbeitslosigkeit ein vorläufiges Ende gefunden. Auch wenn eine Prognose schwierig ist, gehe ich davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten zwei Monaten noch etwas abnehmen wird, vielleicht sogar auch im Dezember.

Grund für den Rückgang sei das Ende der Ferien- und Urlaubszeit, an dem Unternehmen mehr Leute einstellen. Zur bitteren Wahrheit gehört es aber auch, dass wir nach wie vor einen deutlichen Anstieg im Jahresvergleich verzeichnen, sagte Fock. Fast zehn Prozent oder 7199 zusätzliche Arbeitslose weise die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr aus. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 7,6 Prozent, nach 7,7 im Vormonat und 7,0 Prozent vor einem Jahr.

Nach Angaben der Arbeitsagentur haben im September 5823 registrierte Arbeitslose einen Job gefunden. Das waren 880 oder 17,8 Prozent mehr als im Vormonat, wie Fock sagte. Positiv ist in dieser Betrachtung auch, dass es «nur 5608 Neumeldungen gab, also 1376 oder 19,7 Prozent weniger als im August.»

Nach jüngsten Beschäftigtendaten vom Juli stellen Hamburger Unternehmen nach wie vor ein. So habe die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten innerhalb eines Jahres um 24.800 oder 2,4 Prozent zugenommen. Auf Bundesebene falle der Anstieg mit 0,7 Prozent sichtbar niedriger aus, sagte Fock. Insgesamt seien im Juli in Hamburg 1.059.900 Arbeitskräfte beschäftigt gewesen. Das seien zwar 1800 oder 0,2 Prozent weniger als im Juni, die Beschäftigungslage sei insgesamt aber dennoch stabil und robust.

Fock zeigte sich überzeugt: Hamburger Unternehmen werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an ihren Fach- und Führungskräften festhalten und nicht leichtfertig entlassen, weil sie in der Regel selbst geeignetes Fachpersonal suchen. Deutliche Zuwächse - nämlich insgesamt rund 16.000 Beschäftigte - verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten die Bereiche Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche, technische Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Gastgewerbe sowie Information und Kommunikation. Lediglich der Handel und die Land- und Forstwirtschaft verzeichneten Rückgänge.

Arbeitsuchenden stehen laut Fock derzeit in Hamburg 12.050 freie Stellen zur Auswahl. Auch wenn das Plus mit 235 Stellen im Vergleich zum Vormonat gering sei, sei dies dennoch der höchste Wert in diesem Jahr. 93,4 Prozent der Stellen seien sofort zu haben, 84,6 Prozent richteten sich an Fach- und Führungskräfte und 88,3 Prozent der Stellen seien in Vollzeit zu besetzen. Die Arbeitslosenstatistik für den September bezieht sich laut Arbeitsagentur auf Daten, die bis zum 12. September erhoben wurden.