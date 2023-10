EnBW will insolventen Biogashändler BMP Greengas übernehmen

Mehr zum Thema

Schwarzfahrer versteckt gestohlene 5000 Euro in Unterhose Ein 42-jähriger Mann hat in einem Zug eine Umhängetasche mit rund 5000 Euro Bargeld gestohlen - und die Geldscheine dann in seiner Unterhose versteckt. Der 24-Jährige, dem die Umhängetasche gehörte, stieg ersten Erkenntnissen zufolge in Bonn in einen Zug nach Regensburg, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Für seine Reise nach Deutschland hatte er den hohen Bargeldbetrag demnach im Ausland in Euro umtauschen lassen.

Erlanger Schule erhält Deutschen Schulpreis Großer Jubel an der Eichendorffschule in Erlangen: Sie erhält einen der renommiertesten Schulpreise in Deutschland. Das Konzept der Schule ist in vielerlei Hinsicht innovativ.