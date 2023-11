Tausende Euro an Buß- und Zwangsgeldern hat Annegret R. bereits bezahlt, und es wird immer teurer. Jetzt kommen noch einmal 1.200 Euro dazu. Ob die Taubenfreundin tatsächlich hinter Gitter muss, soll in wenigen Wochen entscheiden werden. Aber egal, was ihr droht: Das Füttern der Tiere einzustellen, ist für Annegret keine Option.