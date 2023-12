Elversbergs Sickinger verlängert Vertrag bis 2027

Die SV Elversberg hat den Vertrag mit Defensivspieler Carlo Sickinger bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 26-Jährige war ursprünglich bis zum Saisonende an den Aufsteiger der 2. Fußball-Bundesliga gebunden.

Sickinger kam 2022 vom SV Sandhausen ins Saarland, früher spielte er für den 1. FC Kaiserslautern. In der laufenden Saison stand er in allen 14 Spielen in der Startelf. Carlo ist ein sehr zuverlässiger, ehrgeiziger und intelligenter Spieler, der immer wieder bewiesen hat, wie wertvoll er für unser Spiel ist. Er ist auch mit seiner Persönlichkeit ein wichtiger Teil des Teams und passt in jeder Hinsicht zu unserem Verein, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book in einer Clubmitteilung vom Freitag.