Elversberg gewinnt Testspiel gegen Metz

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat seine gute Form auch in der Länderspielpause bestätigt. Der Aufsteiger gewann am Freitag ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Metz mit 1:0 (0:0). Jannik Rochelt erzielte in der 62. Minute das Siegtor für die Saarländer, die in der Liga mit 21 Punkten derzeit den neunten Platz belegen. Das nächste Pflichtspiel bestreitet das Team von Trainer Horst Steffen am 25. November gegen den SC Paderborn.